Названы главные проблемы китайских автомобилей в России

Проблемы с обслуживанием китайских машин связаны с высокой скоростью прогресса автопроизводителей из КНР. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие», - заявил Васильев.

Также китайские автопроизводители до последнего времени были не склонны сохранять поддержку старых моделей автомобилей.

Кроме того, часто проблемы возникают с обслуживанием китайских авто, ввезенных по параллельному импорту. Нелокализованные машины не попадают в дилерские сервисные программы и базы данных запчастей и расходных материалов.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг также составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

