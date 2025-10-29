На видео попало, как неизвестные устроили стрельбу в челябинца и скрылись на авто

112: люди с оружием напали на человека в Челябинской области и скрылись на авто

В Челябинской области неизвестные устроили стрельбу и скрылись на машине. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент попал на камеры — на них видно, как мужчины выскакивают из припаркованного автомобиля с пистолетами. Раздаются звуки стрельбы, погоня, затем стрелявшие залезают в автомобиль и уезжают», — говорится в сообщении.

По данным МВД региона, нарушители стреляли в человека, который в настоящее время находится на допросе. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелявших мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

