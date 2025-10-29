На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как неизвестные устроили стрельбу в челябинца и скрылись на авто

112: люди с оружием напали на человека в Челябинской области и скрылись на авто
true
true
true

В Челябинской области неизвестные устроили стрельбу и скрылись на машине. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент попал на камеры — на них видно, как мужчины выскакивают из припаркованного автомобиля с пистолетами. Раздаются звуки стрельбы, погоня, затем стрелявшие залезают в автомобиль и уезжают», — говорится в сообщении.

По данным МВД региона, нарушители стреляли в человека, который в настоящее время находится на допросе. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелявших мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины подрались на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, после чего один из конфликтующих берет костыль петербуржца, который стал очевидцем произошедшего, и ударяет своего оппонента. Остановить конфликт удалось прохожему, но после мужчин продолжили драку на тротуаре.

Ранее беременная сибирячка спровоцировала жесткую драку в троллейбусе.

