Стало известно о состоянии гаишника, которому женщина на каршеринге раздробила таз

Инспектор ДПС, пострадавший при наезде автомобиля каршеринга в центре Санкт-Петербурга, возможно, больше не сможет ходить. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на коллег пострадавшего.

«Мужчину перевели из реанимации в травматологическое отделение, он уже пришел в себя. Как рассказали коллеги пострадавшего, у него закрытый множественный перелом костей таза со смещением», — отмечается в публикации.

Для того, чтобы кости правильно срастались, пострадавшему установили аппарат Илизарова. Прогноз о его дальнейшем состоянии врачи смогут дать через несколько недель, но есть риск, что мужчина больше не сможет ходить, уточняет 78.ru.

Наезд произошел на Исаакиевской площади в самом центре Санкт-Петербурга. Во время оформления аварии инспектор попросил женщину-водителя переставить машину, но она поехала вперед и придавила его к другому автомобилю.

