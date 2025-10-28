В России спрогнозировали обрушение продаж новых авто

Падение рынка новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году составит 20%

В России по итогам 2025 года ожидается падение рынка новых легковых машин на 15-20% по отношению к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Кроме того, «Автостат» ожидает снижения продаж новых легковых авто в России в октябре 2025 года примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 160 тыс. единиц.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

