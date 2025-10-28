Названа средняя цена нового легкового автомобиля в России

В России средняя цена нового легкового автомобиля в сентябре выросла на 6% в годовом выражении, до 3,34 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автостат».

Также, в сентябре средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в России достигла 1,19 млн рублей. Этот показатель остался на уровне сентября 2024 года и вырос на 2,8% по сравнению с августом 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

