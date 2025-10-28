Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в районе улицы Новая Башиловка, 3 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

Ранее сообщалось, что на МКАД движение транспорта парализовало после жесткого ДТП.