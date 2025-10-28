В Амурской области водитель снял на видео дрифт полицейского автомобиля

Водитель полицейского авто устроил дрифт на дороге в Белогорске и попал на видео

В городе Белогорск Амурской области водитель снял на видео дрифтующий полицейский автомобиль. Кадры опубликовал Telegram-канал »Благовещенск №1».

Судя по видео, автомобиль УАЗ «Патриот» в характерной полицейской расцветке устроил дрифт на одном перекрестков города. При этом сама дорога покрыта льдом.

До этого стало известно, что в Ингушетии неизвестные устроили дрифт со стрельбой из автомата. Видео распространилось в сети.

На размещенных кадрах можно увидеть, что более 20 машин дрифтуют рядом с заправкой. Один из водителей решил устроить стрельбу из автомата. Предполагается, что инцидент произошел в Назрановском районе республики.

Ранее на видео попало, как водитель автобуса оскорбил и избил воронежца.