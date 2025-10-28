В МВД пояснили, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

МВД: автомобилисты, получившие госзнаки до изменений, не обязаны их менять

Владельцам автомобилей, получившим госномера до вступления в силу новых правил об обязательном изображении российского флага, не нужно их менять. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что подразделения ГИБДД выдают номерные знаки, строго соответствующие действующему национальному стандарту, который уже сейчас предусматривает наличие изображения флага РФ.

По словам представителей ведомства, управление автомобилем с номерами, не соответствующими установленным стандартам (согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ), влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

С 1 января 2025 года вступает в силу обновленный ГОСТ, регламентирующий требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Одним из ключевых изменений станет обязательное наличие изображения российского флага на всех номерных знаках со светоотражающим покрытием.

