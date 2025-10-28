На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД пояснили, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

МВД: автомобилисты, получившие госзнаки до изменений, не обязаны их менять
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Владельцам автомобилей, получившим госномера до вступления в силу новых правил об обязательном изображении российского флага, не нужно их менять. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что подразделения ГИБДД выдают номерные знаки, строго соответствующие действующему национальному стандарту, который уже сейчас предусматривает наличие изображения флага РФ.

По словам представителей ведомства, управление автомобилем с номерами, не соответствующими установленным стандартам (согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ), влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

С 1 января 2025 года вступает в силу обновленный ГОСТ, регламентирующий требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Одним из ключевых изменений станет обязательное наличие изображения российского флага на всех номерных знаках со светоотражающим покрытием.

Ранее в России рассказали о борьбе с водителями, закрывающими номера автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами