«Я хотела Porsche»: на видео попало, как москвичка отчитала мужа за подарок

На видео попало, как москвичка отругала мужа за подаренную китайскую машину
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве женщина отругала своего мужа за подаренный ей китайский автомобиль Zeekr 001. Видео появилось в социальных сетях.

«Я хотела Porsche. Я не буду на ней ездить, можешь ее продавать. Я не буду на китайце ездить. Я хотела Porsche. Я хотела Taycan. Или Cayenne хотя бы. Я буду на китайце ездить? Я не буду на китайце ездить», — сообщила москвичка своему супругу.

На записи слышно, как мужчина рассказывает своей жене о преимуществах автомобиля Zeekr 001, показывая при этом «мягкий» салон транспорта, но женщина все равно отказывается от подарка, выходит из иномарки и просит мужа продать автомобиль.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

