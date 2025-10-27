На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следком обжалует дело мигранта, отпущенного из суда после прихода диаспоры на заседание

Глава СК взял на контроль дело мигранта, отпущенного из суда после наезда на 4 пешеходов
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Readovka»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле водителя, который сбил в Твери четверых пешеходов и был отпущен из суда с наложением на него запрета определенных действий. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и о результатах обжалования меры пресечения фигуранту», — отмечается в сообщении.

В СК указали, что суд избрал водителю меру пресечения, не связанную с лишением свободы, несмотря на ходатайство следователя. При этом две женщины, сбитые водителем, остаются в тяжелом состоянии.

О том, что водителя — мигранта из Азербайджана суд отпустил под запрет определенных действий, сообщил Telegram-канал Readovka.

«Со слов мужа одной из женщин, на суд по избранию меры пресечения заявилась целая диаспора. На машине, которой управлял мигрант, висит множество штрафов за превышение скорости», — отмечается в его публикации.

Ранее в Краснодаре отец жестоко избил скутериста, наехавшего на его дочь.

