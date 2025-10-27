Следком обжалует дело мигранта, отпущенного из суда после прихода диаспоры на заседание

Глава СК взял на контроль дело мигранта, отпущенного из суда после наезда на 4 пешеходов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле водителя, который сбил в Твери четверых пешеходов и был отпущен из суда с наложением на него запрета определенных действий. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и о результатах обжалования меры пресечения фигуранту», — отмечается в сообщении.

В СК указали, что суд избрал водителю меру пресечения, не связанную с лишением свободы, несмотря на ходатайство следователя. При этом две женщины, сбитые водителем, остаются в тяжелом состоянии.

О том, что водителя — мигранта из Азербайджана суд отпустил под запрет определенных действий, сообщил Telegram-канал Readovka.

«Со слов мужа одной из женщин, на суд по избранию меры пресечения заявилась целая диаспора. На машине, которой управлял мигрант, висит множество штрафов за превышение скорости», — отмечается в его публикации.

