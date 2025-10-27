На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда россияне переобувают автомобили на самом деле

Авто Mail: больше четверти россиян ставят на авто зимние шины после заморозков
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Около трети россиян устанавливают на автомобили зимние шины вместо летних, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию. При этом четверть автомобилистов переобувают машины только после первых заморозков. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на результаты проведенного опроса автомобилистов.

«Большинство опрошенных Авто Mail водителей (31%) рассказали, что меняют шины на зимние, когда среднесуточная температура на улице не превышает 7 градусов. Вторым по популярности ответом (27%) стал «При первых заморозках ночью». Также 11% респондентов ответили, что едут в шиномонтаж только тогда, когда днем на улице устанавливается «минус», — отмечается в сообщении.

Еще 10% респондентов признались, что устанавливают зимние шины на свои автомобили задолго до заморозков. По 8% опрошенных сообщили, что едут в шиномонтаж после первого снегопада или «когда придется». О том, что меняют шины в соответствии с законом, рассказали 2% автомобилистов, а 3% вовсе не меняют шины в зависимости от сезона.

Большинство опрошенных россиян (63%) сообщили, что для зимней эксплуатации авто предпочитают шипованные зимние шины, на любителей фрикционных шин пришлось 32%. При этом 78% автомобилистов признались, что в нынешнем сезоне не планируют покупать новый комплект шин на зиму.

Ранее в России подорожали автомобили семи марок за неделю.

