Крупных животных, игнорирующих ПДД, сняли на видео в Саратовской области

Под Саратовом два верблюда заблокировали движение по трассе и попали на видео
В Саратовской области автомобилисты сняли на видео двух верблюдов, гуляющих по проезжей части дороги. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Саратова и области».

«Два верблюда гуляют на трассе около села Широкое. Местные жители стали регулярно замечать прогулки животных возле дорог. Недавно верблюд прогуливался возле Каменки», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что верблюды перекрыли проезд по одной из полос двухполосной дороги. Чтобы объехать животных, водители были вынуждены пересечь сплошную линию разметки и выехать на встречную полосу. В противоположном направлении в этот момент двигался большегрузный автомобиль-бетономешалка. Над дорогой стоял туман.

До этого в Приморье тигр не позволил людям выйти из машины на автозаправке.

Ранее в Лобне пьяный ассенизатор устроил завал из машин во дворе.

