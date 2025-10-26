На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупный хищник заблокировал приморцев в автомобиле и попал на видео

В Приморье тигр не выпустил людей из автомобиля у заправки и попал на видео
В Приморье тигр не позволил людям выйти из машины, чтобы ее заправить. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25 и публикует видеозапись инцидента.

«Нам пишут, что в Шкотовском районе в районе села Подъяпольское здоровый тигр вышел к людям и не дал им спокойно выйти на АЗС», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых из машины, видно, что дикий зверь пересек проезжую часть и направился к автомобилю. Водитель попытался отпугнуть хищника: он подал звуковой сигнал и тронул машину с места в сторону тигра. После этого тигр отбежал в сторону.

Тигр, который не боится людей, появляется в районе сёл Подъяпольского и Мысового в Шкотовском районе уже несколько дней, уточняет newsvl.ru. Из-за этого местные жители опасаются выходить из своих домов.

Ранее в Чите автомобиль упал с моста после ДТП.

