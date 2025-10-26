На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амурской области столкнулись автобус и грузовик-рефрижератор

В Амурской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек
Авария с участием автобуса Yutong и грузовика-рефрижератора произошла утром 26 октября на 20-м км дороги «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе Амурской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную госавтоинспекцию.

В ведомстве рассказали, что за рулем автобуса находился мужчина 1978 года рождения. Он получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

«Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Прокуратура Амурской области в Telegram-канале сообщила, что всего в попавшем в ДТП автобусе находились 26 человек, включая ребенка. В настоящее время сотрудники надзорного ведомства устанавливают причины и обстоятельства случившегося, также им предстоит проверить исполнение законодательства в сфере транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения. Если появятся основания, специалисты примут необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

До этого рядом со зданием мэрии Хабаровска, на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, столкнулись два автомобиля. Audi A5 проехал на красный сигнал светофора, после чего на большой скорости врезался в Toyota Caldina. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали четыре человека — водители обеих машин, а также два пассажира Toyota. Выжил только водитель Audi.

Ранее в Самаре произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую команду по спортивной гимнастике.

