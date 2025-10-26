В Хабаровске рядом со зданием мэрии произошла смертельная авария

В центре Хабаровска произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, инцидент произошел около 5:00 по местному времени (22:00 мск 25 октября) рядом со зданием мэрии города на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Водитель Audi A5 проехал на красный сигнал светофора, после чего на большой скорости столкнулся с Toyota Caldina.

SHOT пишет, что в результате аварии погибли водитель и два пассажира Toyota. Сам автомобиль перевернулся и вылетел за пределы проезжей части. При этом водитель Audi также получил травмы, но выжил.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГАИ и следователи. Причины инцидента уточняются. Проверяется версия о возможном опьянении водителя Audi, следует из материала.

