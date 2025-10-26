На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске рядом со зданием мэрии произошла смертельная авария

SHOT: три человека погибли в результате ДТП в центре Хабаровска
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В центре Хабаровска произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, инцидент произошел около 5:00 по местному времени (22:00 мск 25 октября) рядом со зданием мэрии города на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева. Водитель Audi A5 проехал на красный сигнал светофора, после чего на большой скорости столкнулся с Toyota Caldina.

SHOT пишет, что в результате аварии погибли водитель и два пассажира Toyota. Сам автомобиль перевернулся и вылетел за пределы проезжей части. При этом водитель Audi также получил травмы, но выжил.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГАИ и следователи. Причины инцидента уточняются. Проверяется версия о возможном опьянении водителя Audi, следует из материала.

24 октября в Ленинградской области автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП в Большой Ижоре. В результате аварии пострадали семь человек, трое находились в тяжелом состоянии. На месте работали несколько бригад скорой помощи.

Ранее детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП.

