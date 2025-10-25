В Крыму ребенок не выжил в жестком ДТП с фурой

В Ленинском районе республики Крым водитель фуры наехал на автомобиль с ребенком в салоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.

«24.10.2025 года в 22 часа на автодороге «Таврида», вблизи с. Виноградное, водитель 1967 года рождения, управляя грузовым транспортным средством «DONGFENG KC», двигаясь со стороны г. Керчи в направлении г. Симферополя по крайней правой полосе, при движении задним ходом совершил столкновение с движущимся сзади в попутном направлении автомобилем LADA XRAY, под управлением водителя 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль такси получил серьезные повреждения: кузов смят полностью. По информации канала, в результате произошедшего три человека, пассажиры Lada, среди которых ребенок 2017 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя Lada X-Ray медики доставили в больницу.

