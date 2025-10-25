На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ребенок не выжил в жестком ДТП с фурой

В Крыму водитель фуры устроил ДТП с такси, ребенок не выжил
true
true
true
close
ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

В Ленинском районе республики Крым водитель фуры наехал на автомобиль с ребенком в салоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.

«24.10.2025 года в 22 часа на автодороге «Таврида», вблизи с. Виноградное, водитель 1967 года рождения, управляя грузовым транспортным средством «DONGFENG KC», двигаясь со стороны г. Керчи в направлении г. Симферополя по крайней правой полосе, при движении задним ходом совершил столкновение с движущимся сзади в попутном направлении автомобилем LADA XRAY, под управлением водителя 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль такси получил серьезные повреждения: кузов смят полностью. По информации канала, в результате произошедшего три человека, пассажиры Lada, среди которых ребенок 2017 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя Lada X-Ray медики доставили в больницу.

Ранее последние секунды жизни москвича, игнорирующего ПДД, попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами