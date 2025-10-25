На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео стрельбы в автомеханика в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как пожилой водитель обстрелял автомеханика
true
true
true

В городе Коломна Московской области пожилой водитель обстрелял автомеханика. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП»,

«Разборка в стиле 90-х произошла между 67-летним клиентом и автомехаником из-за некачественного ремонта иномарки. Преступник открыл огонь из травматического пистолета прямо в помещении техцентра», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как человек стреляет из пистолета и попадает в стекло, которое разбивается. Далее на записи заметно, как автор видео пытается скрыться от дальнейших выстрелов за белым легковым автомобилем.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мастера.

До этого сообщалось, что ранее судимый водитель Mitsubishi Outlander оставил свой автомобиль в мастерской, чтобы мастер починил подвеску. Когда мужчина вернулся, он обнаружил нарушения в работе механизма опускания стекол и принялся стрелять. Автослесарь успел увернуться от выстрелов. Прибывшие правоохранители задержали водителя.

Ранее в Москве таксист-маньяк разрезал нижнее белье своих пассажирок.

