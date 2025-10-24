Водителям напомнили о правилах торможения в межсезонье

В межсезонье, на дороге с нестабильным покрытием, даже небольшой обгон — высокий риск. Об этом в интервью РИАМО напомнил эксперт лаборатории тормозных систем Brannor Антон Метеличенко.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» тренер центра обучения международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов, агрессивный стиль вождения негативно влияет на коробку передач. Особенно это касается «автомата», поскольку он не любит резких переключений и пробуксовок.

«На дороге с нестабильным покрытием даже небольшой обгон связан с высоким риском. Водитель совершает маневр, колеса попадают на лед, и при попытке сбавить скорость или вернуть управление возникает патовая ситуация, когда противостоять возникшей инерции и заносу автомобиля уже невозможно», — предупредил Метеличенко.

Он подчеркнул, что эффективное торможение начинается задолго до нажатия на педаль тормоза — с контроля дистанции, внимания к ситуации на дороге и техническому состоянию автомобиля.

Руководитель категории «Шины, диски и колеса» в «Авито» Роман Шемет до этого говорил, что при выборе правильного времени для «переобувания» автомобиля важно ориентироваться не на прогнозы или календарь, а на реальные погодные условия. По его словам, если среднесуточная температура воздуха не превышает +7 °C, то летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой, что значительно повышает риск ДТП.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.