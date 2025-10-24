На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водителям напомнили о правилах торможения в межсезонье

Автоэксперт Метеличенко: на скользкой дороге стоит избегать резких маневров
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В межсезонье, на дороге с нестабильным покрытием, даже небольшой обгон — высокий риск. Об этом в интервью РИАМО напомнил эксперт лаборатории тормозных систем Brannor Антон Метеличенко.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» тренер центра обучения международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов, агрессивный стиль вождения негативно влияет на коробку передач. Особенно это касается «автомата», поскольку он не любит резких переключений и пробуксовок.

«На дороге с нестабильным покрытием даже небольшой обгон связан с высоким риском. Водитель совершает маневр, колеса попадают на лед, и при попытке сбавить скорость или вернуть управление возникает патовая ситуация, когда противостоять возникшей инерции и заносу автомобиля уже невозможно», — предупредил Метеличенко.

Он подчеркнул, что эффективное торможение начинается задолго до нажатия на педаль тормоза — с контроля дистанции, внимания к ситуации на дороге и техническому состоянию автомобиля.

Руководитель категории «Шины, диски и колеса» в «Авито» Роман Шемет до этого говорил, что при выборе правильного времени для «переобувания» автомобиля важно ориентироваться не на прогнозы или календарь, а на реальные погодные условия. По его словам, если среднесуточная температура воздуха не превышает +7 °C, то летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой, что значительно повышает риск ДТП.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами