Россиян предупредили о рисках просрочки постановки автомобиля на учет

Автоэксперт Ладушкин: просрочка постановки авто на учет грозит лишением прав
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российским водителям следует своевременно ставить автомобиль на учет, так как в противном случае им грозит штраф и даже лишение права вождения на определенное время. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист напомнил, что сразу после покупки у водителя есть ровно десять дней на то, чтобы поставить автомобиль на учет. В течение этого периода он может передвигаться пока без госномеров, но при необходимости должен иметь возможность предъявить ПТС на автомобиль. Причем право на такое временное передвижение дается только в тех случаях, когда речь идет о новых автомобилях, еще не поставленных на учет и до этого не имевших номеров, подчеркнул Ладушкин.

«Если машина уже имеет номера, то снимать их категорически нельзя. В этом случае также есть десять дней на постановку, однако передвигаться водитель должен имея на машине госномер, свидетельство о регистрации и договор купли-продажи», — пояснил автоэксперт.

Если крайний срок постановки на учет пропущен, то водителю выпишут штраф в размере от 500 до 800 рублей за первое нарушение. За повторное нарушение грозит уже штраф в 5 тыс. рублей и лишение прав сроком до трех месяцев, отметил специалист. Он также напомнил, что сама процедура несложная – для нее нужно записаться в МРЭО ГИБДД, пройти осмотр и предоставить ПТС на машину. Также нужно будет предъявить паспорт, пройти осмотр машины с инспектором и заплатить госпошлину за изготовление номеров, заключил Ладушкин.

До этого руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал «Газете.Ru», что инспектор ГИБДД не поставит автомобиль на учет, если обнаружит вторичную окраску маркируемой панели кузова, проблемы с номером и дублирующей табличкой. Также на экспертизу направляют машины, когда номер на кузове или раме покрыт коррозией и не считывается. По его словам, также у инспекторов ГИБДД вызывают вопросы автомобили с оторванными или поврежденными полимерными табличками с дублирующей маркировкой, которые наклеиваются на заводе на кузов автомобиля.

Ранее россиянам объяснили, что изменится из-за отмены автопродления водительских прав.

