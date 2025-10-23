На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, что изменится из-за отмены автопродления водительских прав

Автоэксперт Осипов: отмена атвопродления прав не потребует пересдачи экзаменов
Максим Блинов/РИА Новости

С 2026 года в России отменят автоматическое продление водительских прав, поэтому гражданам нужно будет самим об этом позаботиться, отметил автоэксперт Андрей Осипов. Пересдавать экзамены для этого не придется, объяснил он в беседе с 360.ru.

Специалист напомнил, что автопродление прав действовало с 2022 года, а вводили эту меру ради снижения административной нагрузки на граждан и бизнес. Что касается самостоятельной процедуры, то она не будет сложной, так как автовладельцам не придется подтверждать свои навыки, сдавать тесты и та к далее, заверил Осипов.

«Просто надо будет получить новую медицинскую справку, насколько я понимаю, и пойти в ГАИ, и продлить срок водительского удостоверения. Это не такая сложная процедура. При наличии того же аккаунта на «Госуслугах» — записываетесь и меняете», — пояснил автоэксперт.

Он посоветовал водителям заранее подумать об этом, подчеркнув, что езда с просроченными правами запрещена, а продлевать их следует за месяц до того момента, как они перестают действовать.

До этого сотрудник Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что сейчас предусмотрено продление на три года водительских удостоверений, сроки действия которых истекли либо истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Так, если если действие прав истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия удостоверения кончается с 1 января 2026 года, то автоматического продления больше не предусмотрено.

Ранее в Госдуме рассказали о новых правилах аннулирования водительских прав.

