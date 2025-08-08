Названы проблемы автомобиля, из-за которых его не поставят на учет в ГИБДД

Автокриминалист Шелков назвал 7 проблем машины, с которыми ее не поставят на учет

Инспектор ГИБДД не поставит автомобиль на учет, если обнаружит вторичную окраску маркируемой панели кузова, проблемы с номером и дублирующей табличкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Такую машину ждет экспертиза, предупредил он.

«Вторичная окраска VIN-номера, царапины вокруг него, потеки краски и следы обработки наждачной бумагой — это признаки незаконного изменения маркировки. Если инспектор на осмотре их увидит, практически 100% он направит автомобиль на экспертизу для углубленной проверки. Также на экспертизу направляют машины, когда номер на кузове или раме покрыт коррозией и не считывается», — рассказал Шелков.

По его словам, также у инспекторов ГИБДД вызывают вопросы автомобили с оторванными или поврежденными полимерными табличками с дублирующей маркировкой, которые наклеиваются на заводе на кузов автомобиля.

«Табличка может быть повреждена намеренно, а может и случайно, если автомойщик переусердствует с аппаратом высокого давления. Но при перерегистрации автомобиля это станет поводом к поездке на экспертизу», — заключил Шелков.

