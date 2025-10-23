Россиянам посоветовали воздержаться от покупки китайских шин

В Москве и регионах центральной части страны уже пора «переобувать» автомобили, так как при температуре от +5 до +7 градусов и ниже летняя резина теряет свои свойства, отметил автоэксперт Александр Гусаров. В беседе с 360.ru он посоветовал россиянам тщательно выбирать шины, отдавая предпочтение отечественному или европейскому производству.

«Учитывая, что ночная температура в столице опускается не до минусовых отметок, но до + 3, а поднимается максимум до +7, менять нужно. Протектор перестает работать, начинает дубить», — отметил специалист.

Он также призвал не опасаться того, что зимняя резина будет слишком быстро изнашиваться, если заменить ее сейчас. По словам Гусарова, в случае с качественными шинами такого не будет – они могут выдержать все. Поэтому он посоветовал не покупать китайские колеса, отметив, что, хотя они и дешевле, по качеству значительно уступают отечественным и европейским. В данном случае экономить 10-20 тыс. рублей нецелесообразно, подчеркнул эксперт.

Говоря о выборе шин, он также посоветовал ориентироваться на тип резины и местность, по которой планирует передвигаться водитель. Так, для города, где дороги регулярно чистят, подходят модели-липучки, которые остаются эластичными даже при морозах. Для загородных поездок лучше отдать предпочтение шипованным покрышкам, так как они обеспечат более надежное сцепление, считает Гусаров.

Для экстремальных условий – например, заснеженных трасс, перевалов и бездорожья, лучше всего подойдут скандинавские шины, отметил автоэксперт. Он также напомнил, что обычно производители указывают в документах, какие шины подходят для той или иной модели автомобиля.

«Многое зависит еще и от того, как водитель эксплуатирует автомобиль. Если постоянно загружает его, это одно, а если ездит с одним-двумя пассажирами, это немного другое», — заключил специалист.

До этого автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО и самостоятельный шиномонтаж. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся, подчеркнул он.

