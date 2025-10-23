Эксперт объяснил законность нескольких штрафов за превышение скорости

В России подтвердили законность взимания с водителей сразу двух штрафов за превышение скорости, если нарушение зафиксировали две камеры подряд. Как объяснил в беседе с RT автоюрист Дмитрий Славнов, речь идет о разных участках дороги, поэтому это решение оправданно.

Напомним, законность назначения повторных штрафов за превышение скорости подтвердил Верховный суд России. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на решение суда, это правило действует даже в случае, если камеры расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с изданием подчеркнул, что когда водитель проезжает на высокой скорости под одной камерой – это одно нарушение, а если он не сбрасывает скорость и перед вторым устройством, то допускает повторное нарушение.

Славнов согласился с коллегой, подчеркнув, что речь идет о разных участках дороги.

«Если на дороге камера, то там и участок дороги один, там и километраж один, и адрес один, а следующая камера, она, например, находится через 200–300 м, там уже участок дороги другой, скорость другая, время другое», — пояснил автоюрист.

Он отметил, что если водитель на протяжении всего пути не следует указаниям по допустимому скоростному режиму, то платить ему придется столько штрафов, сколько камер зафиксируют нарушение.

