На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил законность нескольких штрафов за превышение скорости

Автоюрист Славнов: штрафы за превышение скорости придут с каждой камеры на пути
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России подтвердили законность взимания с водителей сразу двух штрафов за превышение скорости, если нарушение зафиксировали две камеры подряд. Как объяснил в беседе с RT автоюрист Дмитрий Славнов, речь идет о разных участках дороги, поэтому это решение оправданно.

Напомним, законность назначения повторных штрафов за превышение скорости подтвердил Верховный суд России. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на решение суда, это правило действует даже в случае, если камеры расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с изданием подчеркнул, что когда водитель проезжает на высокой скорости под одной камерой – это одно нарушение, а если он не сбрасывает скорость и перед вторым устройством, то допускает повторное нарушение.

Славнов согласился с коллегой, подчеркнув, что речь идет о разных участках дороги.

«Если на дороге камера, то там и участок дороги один, там и километраж один, и адрес один, а следующая камера, она, например, находится через 200–300 м, там уже участок дороги другой, скорость другая, время другое», — пояснил автоюрист.

Он отметил, что если водитель на протяжении всего пути не следует указаниям по допустимому скоростному режиму, то платить ему придется столько штрафов, сколько камер зафиксируют нарушение.

Ранее автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами