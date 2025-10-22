Страховщики в РФ начали включать в полис каско защиту от прилета дронов

«Страховой дом ВСК» включил в полис каско по одному из тарифов защиту от повреждения автомобиля беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается в релизе ВСК, поступившем в «Газету.Ru».

«Новый риск «Защита от БПЛА» действует на всей территории России и покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника. Автоматическое включение защиты от БПЛА в новые полисы каско «Компакт фикс делает страховую программу еще более выгодной без увеличения ее стоимости», — отмечается в сообщении страховой компании.

Полис с защитой от беспилотников можно оформить на машины не старше 35 лет. Помимо этого риска, он предусматривает возмещение ущерба при ДТП по обоюдной вине, при отсутствии ОСАГО, при столкновениях с самокатами и снегоходами.

