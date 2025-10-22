На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельца Geely Monjaro в России лишили гарантии из-за неоригинальных свечей от дилера

Geely

Владельца кроссовера Geely Monjaro в России лишили гарантии из-за неоригинальных свечей зажигания, установленных официальным дилером. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В сентябре этого года у автомобиля из строя вышел двигатель на дороге в Ростове-на-Дону — появился чек на приборной панели и машину стало потряхивать. Владелец обратился к местному ростовскому дилеру («ААА-Моторс»). Однако после осмотра проводить гарантийный ремонт отказались — всё из-за тех самых неоригинальных свеч, которые установил официальный дилер», — отмечается в публикации.

Предприниматель из Санкт-Петербурга приобрел автомобиль новым у официального дилера в своем городе. Далее он обслуживал его также у официальных дилеров, и во время четвертого ТО дилер «РРТ-Моторс» установил неоригинальные свечи зажигания марки Starvolt﻿, утверждает Baza.

Ранее Jaguar Land Rover из-за кибератаки понес рекордные убытки.

