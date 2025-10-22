Петербуржец на Audi, устроивший массовое ДТП, ранее игнорировал ПДД

В Санкт-Петербурге водитель иномарки, который спровоцировал массовое ДТП, часто нарушал ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Черный «Ауди» зарегистрирован на 24-летнего злостного нарушителя ПДД — только с ноября прошлого года на тачке было 100 штрафов», — говорится в сообщении.

По информации канала, в основном петербуржец нарушал правила парковки, а также ездил с превышением скорости.

Водитель Audi спровоцировал массовое столкновение днем 22 октября. На кадрах с моментом ДТП, опубликованных Telegram-каналом «Mash на Мойке», видно, что водитель черного Audi на высокой скорости проехал на красный свет. В него с двух сторон врезались автомобили, которые начали движение в перпендикулярном направлении и уже успели разогнаться. От удара автомобиль Audi перевернулся на крышу.

По предварительным данным, в массовой аварии пострадала женщина, которая ехала в одном из автомобилей.

