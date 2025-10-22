На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды жизни челябинца на Lada Granta попали на видео

В Челябинской области на видео попало, как водитель Lada разбился в жестком ДТП
В Челябинской области Lada Granta попала под колеса тягача Scania. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП. Челябинск и область».

«Удар оказался настолько сильным, что машина была полностью разрушена. Водитель грузовика остался невредим», — говорится в сообщении.

По информации канала, ДТП произошло на трассе МагнитогорскБелорецк, в результате произошедшего водитель автомобиля Lada Granta получил травмы, несовместимые жизнью.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в большегруз, от удара автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На кадрах также заметно, что Lada получила серьезные повреждения: кузов транспорта смят полностью. По предварительным версии, водитель отечественной машины не справился с управлением.

До этого сообщалось, что в Красном селе байкер на скорости врезался в автомобиль.

Ранее нижегородец сбил ребенка на переходе, дал денег и скрылся.

