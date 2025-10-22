На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, по какой цене злоумышленники продавали водительские права в Москве

В Москве задержаны злоумышленники, выдававшие права за взятки у здания ГИБДД
true
true
true
close
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Следственного комитета РФ и службы собственной безопасности МВД задержали двух граждан, выдававших водительские права за взятки у здания ГИБДД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».

Получение водительских удостоверений без экзаменов предлагалось по объявлению в Интернете. Автор объявления сообщил, что услуга стоит 210 тыс. рублей, а затем в переписке с клиентом поднял сумму до 230 тыс. рублей.

«8 октября 2025 года взяткодатель прибыл в подразделение Госавтоинспекции, расположенное на улице Твардовского в городе Москве, где получил водительское удостоверение на свое имя с открытыми категориями «В», «В1» и «М» взамен поддельного водительского удостоверения Республики Беларусь, ранее выданного ему одним из предполагаемых соучастников», — отмечается в сообщении.

Возле здания ГИБДД мужчина уплатил автору объявления деньги для передачи должностным лицам. После этого посредника и его соучастника задержали оперативники. Им предъявлено обвинение в посредничестве при передачи взятки в крупном размере, совершенном группой лиц.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.

