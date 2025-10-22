На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неуправляемый BMW спровоцировал массовую аварию в центре Москвы

В Москве женщина на BMW врезалась в несколько машин из-за плохого здоровья
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В центре Москвы женщина на BMW совершила массовое ДТП на встречной полосе из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Москва, улица Красная Пресня возле метро «Краснопресненская». Женщине за рулём BMW стало плохо», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что синий седан BMW врезался в левое переднее крыло и дверь Toyota Camry на встречной полосе. Затем в Toyota врезалось такси Hyundai Solaris. В BMW от удара сработали подушки безопасности, в том числе боковые шторки. Также на заднем стекле этой машины укреплен знак «Инвалид». О состоянии водителей не сообщается.

