Редкий хищник вышел на трассу в российском регионе и попал на видео

В Приморье на видео сняли тигра, который зевал на трассе

В Приморском крае тигр вышел на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Сообщается, что видео снято сегодня под Большим Камнем в районе Нового Мира», — говорится в публикации.

На кадрах заметно, что хищник стоит на обочине дороги и зевает, после чего обходит автомобиль и скрывается в лесу.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Кроме того, в Приморском крае котенок залез под капот автомобиля, чтобы согреться, и проехал 10 километров. Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, как мужчина открывает капот иномарки, а там сидит животное.

Ранее челябинцы сняли на видео, как детеныш крупного хищника бежал по дороге.