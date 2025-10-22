На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка блокировала проезд спешившей скорой и попала на видео

В Петербурге водительница блокировала проезд спешившим медикам и попала на видео
true
true
true

В Санкт-Петербурге водительница не пропускала спешившую скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«В Петербурге женщина не пропустила скорую, объяснив, что не умеет сдавать назад. Она 15 минут блокировала заезд медикам во двор», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, что на проезжей части стоит автомобиль экстренных медицинских служб, у которого включены проблесковые маяки. Кроме того, на записи заметно, что женщина выходит из автомобиля и начинает снимать на камеру машину скорой, водитель которой принимает решение отъехать назад.

До этого сообщалось, что в Сибири скорая, перевозившая беременную женщину, вылетела с дороги и разбилась. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что за пределами проезжей части находится транспорт экстренных медицинских служб, который получил серьезные повреждения: машина разбита, а ее детали разлетелись в стороны. На место аварии прибыли спасатели.

Ранее россиянин не выжил после ДТП с ритуальщиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами