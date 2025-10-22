Петербурженка блокировала проезд спешившей скорой и попала на видео

В Петербурге водительница блокировала проезд спешившим медикам и попала на видео

В Санкт-Петербурге водительница не пропускала спешившую скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«В Петербурге женщина не пропустила скорую, объяснив, что не умеет сдавать назад. Она 15 минут блокировала заезд медикам во двор», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, что на проезжей части стоит автомобиль экстренных медицинских служб, у которого включены проблесковые маяки. Кроме того, на записи заметно, что женщина выходит из автомобиля и начинает снимать на камеру машину скорой, водитель которой принимает решение отъехать назад.

До этого сообщалось, что в Сибири скорая, перевозившая беременную женщину, вылетела с дороги и разбилась. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что за пределами проезжей части находится транспорт экстренных медицинских служб, который получил серьезные повреждения: машина разбита, а ее детали разлетелись в стороны. На место аварии прибыли спасатели.

