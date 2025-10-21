Стало известно, в каком случае водителя накажут за прием препарата

В России водителей будут наказывать за прием препарата только в случае лекарственного опьянения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Само попадание определенного лекарства в кровь или выявление его в крови не влечет ответственности. Влечет только наличие признаков лекарственного опьянения. Только в этом случае человек будет привлекаться к ответственности», — заявил он.

Устанавливать наличие или отсутствие лекарственного опьянения у водителя будет врач-нарколог. Среди симптомов — замедление реакции и неадекватное поведение.

До этого сообщалось, что в России может появиться официальный перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав.

В ГД заявили, что в список планируется включить препараты, ухудшающие реакцию и концентрацию, в том числе снотворные и седативные средства.

Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Документ предусматривает административную ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, влияющих на внимание и скорость реакции. Поправки предлагается внести в статьи 27.12.1 и 12.8 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

