Минпромторг готовит «некоторое расширение» списка авто для такси

Минпромторг расширит список автомобилей, которые допустят для работы в такси

Минпромторг несколько расширит список автомобилей, которые допустят для работы в такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой замглавы министерства Альберта Каримова.

«С точки зрения дальнейшего движения, уже сейчас по поручению министра мы прорабатываем возможности некоторого расширения этого списка. Фокус на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтрактат», — пояснил он.

По словам Каримова, ранее Минпромторг уже публиковал список допущенных для работы в такси авто, чтобы участники рынка смогли наметить планы по закупкам.

До этого сообщалось, что из 10 самых популярных автомобилей, работающих в такси в России, восемь не соответствуют требованиям нового закона о локализации.

«Самой востребованной моделью в таксопарке является Hyundai Solaris, на который приходится 10,4% общего парка. Lada Granta занимает второе место в парке автомобилей всех годов выпуска (9,9%)», — отмечается в исследовании НАПИ.

В десятку наиболее распространенных моделей автомобилей-такси входят также Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan, Skoda Rapid, Haval Jolion, Skoda Octavia, Kia Optima.

Ранее стало известно о разработке закона о движении беспилотных автомобилей в РФ.