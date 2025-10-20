На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вырвало двигатель»: машины с новгородцами разлетелись в массовом ДТП и попали на видео

В Новгородской области на видео сняли, как авто с младенцем отбросило в жестком ДТП
В Новгородской области столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекция Новгородской области в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля Hyundai Sonata при попытке обгона столкнулся с автомобилями Ford, Skoda и еще одним Hyundai Sonata, после чего врезался во встречный Kia Cerato. Далее в Kia въехали двигавшиеся в попутном с ним направлении Chevrolet Niva и Volkswagen», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобили разлетаются по проезжей части.

По информации канала, от удара у Kia вырвало двигатель, который загорелся и отлетел в сторону на несколько десятков метров. В результате аварии 35-летний водитель Kia Cerato, его 30-летняя супруга и их трехмесячный ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя Hyundai Sonata и оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в Карелии автомобиль с людьми улетел на дерево.

