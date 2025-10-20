На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам перечислили BMW, которые лучше не покупать

Автоэксперт Ковалев: покупка BMW 2011-2014 годов с двигателем N20 грозит проблемами
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Покупателям BMW 2011-2014 годов выпуска с четырехцилиндровым двигателем N20 стоит быть осторожнее. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

«С 2011 по 2018 год компания выпускала четырехцилиндровый двигатель N20, ставший одной из самых неоднозначных разработок BMW. Этот мотор известен проблемами с цепным приводом ГРМ, течами масла и преждевременным износом поршневой группы. После 2015 года силовой агрегат модернизировали, и часть проблем действительно устранили», — рассказал эксперт.

По его словам, покупателям автомобилей 2011-2014 годов выпуска с мотором N20 с проблемным цепным приводом ГРМ стоит быть осторожнее. Ковалев приводит в пример модели BMW 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1 и X3.

Эксперт отметил, что похожий по конструкции мотор — N13, который был создан в партнерстве с Peugeot, имеет такие же проблемы с ГРМ и утечку масла, что и N20. Данные двигатели ставили на младшие модели 1-й и 2-й серий в период с 2011 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что в России стали закрываться автомобильные дилерские центры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами