Россиянам перечислили BMW, которые лучше не покупать

Покупателям BMW 2011-2014 годов выпуска с четырехцилиндровым двигателем N20 стоит быть осторожнее. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

«С 2011 по 2018 год компания выпускала четырехцилиндровый двигатель N20, ставший одной из самых неоднозначных разработок BMW. Этот мотор известен проблемами с цепным приводом ГРМ, течами масла и преждевременным износом поршневой группы. После 2015 года силовой агрегат модернизировали, и часть проблем действительно устранили», — рассказал эксперт.

По его словам, покупателям автомобилей 2011-2014 годов выпуска с мотором N20 с проблемным цепным приводом ГРМ стоит быть осторожнее. Ковалев приводит в пример модели BMW 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1 и X3.

Эксперт отметил, что похожий по конструкции мотор — N13, который был создан в партнерстве с Peugeot, имеет такие же проблемы с ГРМ и утечку масла, что и N20. Данные двигатели ставили на младшие модели 1-й и 2-й серий в период с 2011 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что в России стали закрываться автомобильные дилерские центры.