Названы 5 недостатков кроссовера Nissan Qashqai 2 поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил минусы кроссовера Nissan Qashqai 2 поколения.

«Худший выбор по мотору: турбо 1.2 (115 л.с.) с прямым впрыском. Двигатель отличился угаром масла, слабой цепью ГРМ, скромным ресурсом. Самым жизнестойким выглядит 130-сильный дизель 1.6, но, увы, он работает только в паре с вариатором и только с передним приводом», — сообщил эксперт.

По его словам, у кроссовера Nissan Qashqai 2 поколения часто выходит из строя вентилятор двигателя, моторчик печки, рулевая рейка и ступичные подшипники.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

