Exeed рекордно снизил цену на кроссовер VX в России

В России кроссовер Exeed VX подешевел на 400 тысяч рублей

В России сильно подешевел кроссовер Exeed VX, сообщает портал «Автоновости дня».

«Китайский премиум-бренд Exeed снизил цены на свой флагманский кроссовер VX в России. Все его комплектации в середине октября подешевели на 400 тыс. рублей или 6,5 — 6,9%», — сообщает портал.

Отмечается, что цены на Exeed VX, с учетом скидки, начинаются от 5,44 млн рублей.

