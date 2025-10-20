На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобилисты массово пробили колеса на трассе М4 «Дон» под Краснодаром

true
true
true

В Краснодаре десятки автомобилей повредили колеса на трассе М4 «Дон» из-за ямы, сообщает Telegram-канал «Краснодар Краснодарский край Кубань».

«Важно — предупреждение для всех водителей по Восточному обходу (в районе «Ленты»). Несколько автомобилей пробили колёса из-за большой, плохо видимой ямы на проезжей части. Просьба всем: снизьте скорость, держите дистанцию, объезжайте этот участок по возможности», — сообщил каналу очевидец.

По его словам, планируется коллективная подача иска к дорожной службе для возмещения ремонта.

Позже канал «Краснодар и край» сообщил, что колеса повредили 40 автомобилей.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале.

