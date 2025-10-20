В Китае стартовали продажи внедорожника Jetour с водонепроницаемым корпусом

В Китае начались продажи внедорожников Jetour Zongheng G700, сообщает портал carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 329,9 тыс. юаней (от 3,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм. Колесная база — 2870 мм. Дорожный просвет — 320 мм. Предлагаются машины с 5 и 6 местами. Также доступны семь цветов кузова: оранжевый, синий, коричневый, серебристый, черный, белый и серый.

В оснащение входят 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров и холодильник. Сиденья оборудованы вентиляцией, подогревом и массажем.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность установки составляет 892 л.с. Разгон до 100 км/ч — 4,6 с, а расход топлива — 1,39 л на 100 км. Запас хода — 1400 км.

Особенность Jetour Zongheng G700 — водонепроницаемый корпус. Внедорожник в течение 40 минут может преодолевать водные преграды. Глубина преодолеваемого брода составляет 970 мм. Официальная цена автомобиля пока не объявлена.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400.