Обновленный внедорожник Tank 400 с холодильником в салоне выйдет на рынок КНР 21 октября

Бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400
Tank

Принадлежащий концерну Great Wall Motor бренд Tank выведет 21 октября 2025 года на китайский рынок обновленный внедорожник 400. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Кроме того, обновленный Tank 400 получит расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

