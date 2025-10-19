На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболиста Кокорина заметили в Москве на автомобиле с номерами ВОР и ХАМ

Shot: футболист Кокорин ездит по Москве без ОСАГО на авто с номерами ВОР
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин полгода катается по Москве без ОСАГО на автомобилях с госномерами ВОР и ХАМ, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Хоть Кокорин и живёт на Кипре, частенько появляется в Москве и рассекает на своих авто с блатными номерами. На «порше» с номерами ХАМ у него ещё в марте этого года закончился срок ОСАГО, но футболисту это не мешает гонять и собирать штрафы: их он накатал 24 штуки. Два из них не оплачены», — сообщает канал.

Кроме того, футболист любит ездить на BMW M5 с номерами ВОР.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выступил с предложением изъять из оборота автомобильные номера АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и ВОР. Соответствующее письмо с просьбой направлено в МВД РФ.

«Поскольку АУЕ признано экстремистским движением и запрещено, то и блатную абвгдейку лепить на машину не стоит. По мнению союза, эти буквы пропагандируют плохое», — сообщает канал.

Если номера АУЕ и ВОР будут изъяты, владельцам таких машин придется их перерегистрировать.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас экстремистские номера с АУЕ стоят от 65 тыс. до 1,7 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за тонировку авто.

