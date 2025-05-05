«Папамобиль» Франциска отправится в Газу

Папа Римский Франциск завещал переделать свой пикап в медпункт для детей в Газе

Открытый пикап, которым пользовался папа Римский Франциск, переделают в передвижной медпункт и передадут в сектор Газа. Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным газеты, по этому вопросу понтифик обратился в благотворительное католическое общество Caritas в Иерусалиме. Переделкой «папамобиля» занимается шведское отделение организации. Пикап оснастят оборудованием для проведения анализов и диагностики, санитарным набором для оказания первой помощи и холодильником для хранения медикаментов. Это позволит оказывать помощь детям, которые лишены доступа в больницы.

Как уточняется в материале, автомобиль доставят в Газу, как только будут открыты перекрытые Израилем гуманитарные коридоры.

В конце апреля Ватикан опубликовал завещание папы Римского Франциска, которого не стало утром 21 апреля после продолжительной болезни. Согласно воле понтифика, он будет погребен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной кончины предстоятеля Святого престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее в Риме ограбили епископа, прибывшего на прощание с папой Франциском.