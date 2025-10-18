На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона

На Кубани мошенники вынудили женщину продать авто под предлогом смены домофона
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Новороссийске телефонные мошенники убедили пожилую женщину продать автомобиль и перевести им 3,3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«73-летней местной жительнице позвонила женщина и обманула по классической схеме - смена домофона в подъезде. Неизвестная убедила её установить приложение и ввести в него четырехзначный код», — отмечается в сообщении.

Затем мошенники запугали автовладелицу, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные пытаются взять кредит под залог автомобиля. В результате женщина продала машину сама, а 3,3 млн рублей в течение нескольких дней перевела на неизвестный счет по указанию злоумышленников.

До этого в Саратове подросток обокрал подругу матери, чтобы приобрести два отечественных автомобиля.

Ранее стало известно, что в России могут ввести постоплату на платных парковках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами