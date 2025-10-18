Мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона

В Новороссийске телефонные мошенники убедили пожилую женщину продать автомобиль и перевести им 3,3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«73-летней местной жительнице позвонила женщина и обманула по классической схеме - смена домофона в подъезде. Неизвестная убедила её установить приложение и ввести в него четырехзначный код», — отмечается в сообщении.

Затем мошенники запугали автовладелицу, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные пытаются взять кредит под залог автомобиля. В результате женщина продала машину сама, а 3,3 млн рублей в течение нескольких дней перевела на неизвестный счет по указанию злоумышленников.

