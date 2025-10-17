Чебоксарец на Toyota в полете вытолкнул Haval с парковки и попал на видео

В Чебоксарах Toyota в полете врезалась в авто на парковке и попала на видео

В Чебоксарах водитель внедорожника Toyota Fortuner перевернулся и в полете врезался в припаркованный кроссовер Haval. Об этом сообщается в Telegram-канале городского УМВД.

«47-летний мужчина на «Тойоте Фортунер» снес ограждение и, перелетев через газон, врезался в припаркованный «Хавал», после чего опрокинулся. В результате автопроисшествия никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

У водителя японского внедорожника наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался. За аналогичное правонарушение его уже лишили водительских прав в сентябре прошлого года. За управление автомобилем во время лишения права его привлекли к административной ответственности. Также мужчину ждет наказание за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и отсутствие страховки на автомобиль.

Во время оформление административных протоколов нарушитель уснул в патрульной машине, уточнили в полиции. На кадрах с камеры наблюдения видно, что внедорожник пробил ограждение, перевернулся и вновь встал на колеса. В полете он врезался в припаркованный белый автомобиль и вытолкнул его со стоянки.

