На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чебоксарец на Toyota в полете вытолкнул Haval с парковки и попал на видео

В Чебоксарах Toyota в полете врезалась в авто на парковке и попала на видео
true
true
true

В Чебоксарах водитель внедорожника Toyota Fortuner перевернулся и в полете врезался в припаркованный кроссовер Haval. Об этом сообщается в Telegram-канале городского УМВД.

«47-летний мужчина на «Тойоте Фортунер» снес ограждение и, перелетев через газон, врезался в припаркованный «Хавал», после чего опрокинулся. В результате автопроисшествия никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

У водителя японского внедорожника наблюдались признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался. За аналогичное правонарушение его уже лишили водительских прав в сентябре прошлого года. За управление автомобилем во время лишения права его привлекли к административной ответственности. Также мужчину ждет наказание за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и отсутствие страховки на автомобиль.

Во время оформление административных протоколов нарушитель уснул в патрульной машине, уточнили в полиции. На кадрах с камеры наблюдения видно, что внедорожник пробил ограждение, перевернулся и вновь встал на колеса. В полете он врезался в припаркованный белый автомобиль и вытолкнул его со стоянки.

Ранее в Подмосковье водитель въехал на детскую площадку и распугал людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами