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Стало известно, какие китайские автомобили вместо Ford Focus закупила Генпрокуратура

Motor.ru: Генпрокуратура начала закупать Haval H3 вместо Ford Focus
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Haval

Генпрокуратура России начала закупать кроссоверы Haval H3, собранные в Тульской области, заменяя отслужившие свой срок Ford Focus. Об этом сообщает Motor.ru.

«По собственной информации «Мотора» в автопарке надзорного ведомства появились стильные Haval H3 тульской сборки. Речь идет о машинах 2024 года выпуска в небогатых комплектациях с передним приводом», — отмечается в публикации.

В розничной продаже с учетом прямой скидки такие автомобили в настоящее время предлагаются за 2,4 млн рублей. В ведомственном гараже новые Haval H3 постепенно заменяют автомобили Ford Focus начала 2010-х годов, уточняет «Мотор». Также Генпрокуратура получила кроссоверы «Москвич 3».

Ранее в Новосибирске молодой человек продавил крышу припаркованной машины, прыгая на ней.

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