В автомобилях Ford нашли серьезную неисправность

Компания Ford отзывает почти 700 тыс. автомобилей из-за выявленной неисправности, сообщает ABC News.

Поводом для отзывной кампании стали неисправные топливные форсунки. Заводской дефект затрагивает автомобили Bronco Sport и Escape, оснащенные двигателями объемом 1,5 литра. Топливная форсунка может треснуть и протечь, что приведет в конечном итоге к возгоранию.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект.