В Москве парализовало движение из-за жесткого ДТП

В Москве на Ленинском проспекте парализовало движение из-за жесткого ДТП

В Москве на Ленинском проспекте произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе дома 109 произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию.

По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с МО. Сообщалось о шести пострадавших военнослужащих в ДТП.

Ранее в центре Москвы отменили закрытие движения.