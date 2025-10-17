На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве парализовало движение из-за жесткого ДТП

В Москве на Ленинском проспекте парализовало движение из-за жесткого ДТП
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Ленинском проспекте произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе дома 109 произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию.

По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с МО. Сообщалось о шести пострадавших военнослужащих в ДТП.

Ранее в центре Москвы отменили закрытие движения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами