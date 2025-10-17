Россиянам рассказали, почему не стоит бояться китайских турбомоторов

В настоящее время в Китае хороший уровень инженерии и контроля качества, поэтому бояться турбомоторов китайского производства не стоит. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Турбокомпрессоры с водяным охлаждением CHRA, как правило, на подшипниках скольжения с масляным демпфированием; картридж меняется модулем - ремонтопригодность хорошая», — рассказала Трушкова.

По ее словам, интеркулеры большего объема, а также грамотные воздушные тракты способствуют снижению температуры наддувочного воздуха, в результате чего уменьшается риск детонации. Кроме того, на ударные нагрузки по поршневой и подшипникам трубины влияют стратегии ЭБУ, а именно ограничение момента в зоне 1500-2500 об/мин, адаптивные углы зажигания по детонации, охлажденные EGR

Эксперт также отметила, что современные китайские ЭБУ работают по OBD-II/UDS и читаются обычными сканерами. При этом каталожная база расходников и запчастей в настоящее время очень объемная. Помимо этого Трушкова рассказала, что сейчас в КНР делают турбомоторы, которые спроектированы по тем же инженерным принципам, что и двигатели японского, немецкого или корейского производства.

