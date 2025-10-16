Россиянам рассказали, как правильно разбить стекло автомобиля при пожаре

Разбить стекло автомобиля очень тяжело, сообщил порталу Quto эксперт по выживанию, автор проекта «Наука выживать» Эд Халилов.

«Бить надо — в угол стекла: верхний, нижний, любой. Но не по центру! Не надо думать, что голливудские фильмы, которые показывают, как стекло вышибается кулаком, это правда», — уточняет эксперт по выживанию.

Также автор проекта «Наука выживать» уточнил, что проезжающие автомобилисты могут использовать для спасения домкрат, огнетушитель или баллонный ключ. Ну, а находящиеся внутри повреждённой машины люди — вынутый подголовник кресла.

До этого в Китае водитель не выжил после ДТП и пожара в спорткаре Xiaomi SU7 со скрытыми дверными ручками.

Авария со спорткаром от китайского технологического гиганта произошла на проспекте Тяньфу в Чэнду. Водитель на высокой скорости врезался в бордюр разделительной полосы, после этого машина загорелась.

«Некоторые пользователи Сети предполагают, что двери автомобиля были заблокированы, что затрудняло эвакуацию, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Кадры, на которых видно, как горит Xiaomi SU7, а несколько человек не могут открыть двери, ещё больше подогрели эти обсуждения», — отмечается в публикации CarNewsChina.

По словам Халилова, проходившим мимо людям стоило взять любой твёрдый предмет, но не пытаться разбить стекло руками.

