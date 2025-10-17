Changan CS75 Pro, который появится в России, вышел на китайский рынок

Сhangan вывел на рынок кроссовер CS75 Pro, который появится в России

В Китае начались продажи кроссовера Changan CS75 Pro. Автомобиль с турбомотором 1.5 будет доступен в шести комплектациях, сообщает Autohome.

«Новый автомобиль будет доступен в чёрном и красном цветах салона, а версия с автоматической коробкой передач будет оснащена механизмом ручного переключения», — отмечается в публикации.

Хромированные декоративные элементы на решетке радиатора расположены в шахматном порядке. У автомобиля двухсекционные фары, нижние части которых интегрированы в воздухозаборники. Для машины доступны четыре цвета кузова на выбор.

В зависимости от комплектации, Changan CS75 Pro будет стоить в Китае от 97,9 тыс. юаней до 118,9 тыс. юаней (₽1,08-1,3 млн). Для двигателя доступны два варианта максимальной мощности — 170 и 192 л.с. в зависимости от давления наддува.

Changan CS75 Pro должен появиться в России, новая модель в настоящее время проходит сертификацию для нашего рынка, уточняют «Китайские автомобили».

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге готовят к выпуску китайских машин.