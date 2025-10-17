На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Changan CS75 Pro, который появится в России, вышел на китайский рынок

Сhangan вывел на рынок кроссовер CS75 Pro, который появится в России
true
true
true
close
Changan

В Китае начались продажи кроссовера Changan CS75 Pro. Автомобиль с турбомотором 1.5 будет доступен в шести комплектациях, сообщает Autohome.

«Новый автомобиль будет доступен в чёрном и красном цветах салона, а версия с автоматической коробкой передач будет оснащена механизмом ручного переключения», — отмечается в публикации.

Хромированные декоративные элементы на решетке радиатора расположены в шахматном порядке. У автомобиля двухсекционные фары, нижние части которых интегрированы в воздухозаборники. Для машины доступны четыре цвета кузова на выбор.

В зависимости от комплектации, Changan CS75 Pro будет стоить в Китае от 97,9 тыс. юаней до 118,9 тыс. юаней (₽1,08-1,3 млн). Для двигателя доступны два варианта максимальной мощности — 170 и 192 л.с. в зависимости от давления наддува.

Changan CS75 Pro должен появиться в России, новая модель в настоящее время проходит сертификацию для нашего рынка, уточняют «Китайские автомобили».

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге готовят к выпуску китайских машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами